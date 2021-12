La definizione e la soluzione di: __ Heuer: marca di orologi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TAG

Curiosità/Significato su: __ Heuer: marca di orologi produttrice di orologi di lusso. L'azienda è stata creata nel 1865 da Georges Favre-Jacot all'età di 22 anni, a Le Locle, nel Cantone di Neuchâtel. La marca è resa ...

Altre definizioni con heuer; marca; orologi; Fred , marca di polo; Carattere ben marca to; Una marca d'auto americana; marca russa d'auto; Linee meteorologi che; Sbagliare... come un orologi o; Un volatile... da orologi | Venerdì 26 novembre 2021; Un metallo per casse di orologi ; Cerca nelle Definizioni