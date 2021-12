La definizione e la soluzione di: Guida il tour organizzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CAPOGRUPPO

Curiosità/Significato su: Guida il tour organizzato fino al 1993 venne organizzato parallelamente anche un Tour de France femminile, con un percorso e tappe più brevi. In ambito maschile il record di vittorie ...

Altre definizioni con guida; tour; organizzato; Documento che abilita allesame di guida ; Un assicurazione per chi guida ; Si guida no stando sdraiati; Era la prefazione della guida telefonica; Organizza il tour | Venerdì 26 novembre 2021; I tour nei parchi sudafricani; Sigla del tour ing; L'isola in cui viene disputato il tour ist Trophy; organizzato , predisposto; organizzato , ben sistemato; Breve raduno organizzato attraverso il web ing; organizzato re di mostre; Cerca nelle Definizioni