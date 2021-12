La definizione e la soluzione di: Gli insetti come le pulci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : AFANITTERI

Curiosità/Significato su: Gli insetti come le pulci o afanitteri (Aphaniptera), noti comunemente come pulci, sono un ordine di insetti privi di ali. Le pulci sono parassiti esterni ematofagi: si nutrono ...

Altre definizioni con insetti; come; pulci; La religiosa tra gli insetti ; Nugoli di insetti ; Diffusi insetti ; L'ordine di insetti cui appartengono le tèrmiti; Sono come i topi; come un giallo... difficile da decifrare; Un idrocarburo come l etilene; come lo studente che deve riparare; Le pulci nell orecchio; Nidiate di pulci ni; Attrezzi usati in pollicoltura per contenere e scaldare numerosi pulci ni; Quello di pulci nella lo conoscono tutti; Cerca nelle Definizioni