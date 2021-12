La definizione e la soluzione di: Il giogo dello straniero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DOMINAZIONE

Curiosità/Significato su: Il giogo dello straniero orientale. Oltre alle conseguenze immediate che tale dominio straniero esercitò sulla zona, il giogo tartaro ebbe l'effetto di inaridire l'anima stessa del ...

