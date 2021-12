La definizione e la soluzione di: Gamberi di mare, astici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OMARI

Curiosità/Significato su: Gamberi di mare, astici "mazzancolla" e non "gambero", anche se in Sicilia viene chiamata popolarmente "gambero barbuto" o "gambero imperiale"). I gamberi si distinguono a prima ...

Altre definizioni con gamberi; mare; astici; Grossi gamberi di mare; Con i gamberi nel fritto misto; Come granchi e gamberi ; Ruminante della mare mma; Può fare esclamare Salute; Il mare di Gallipoli; Un mare mediterraneo; Capi di istituti scolastici ; Non sono ecclesiastici ; Materiale per lavoretti scolastici ; Rivestimenti protettivi aderenti ed elastici ;