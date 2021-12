La definizione e la soluzione di: Il Gabriele regista di Mediterraneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SALVATORES

Curiosità/Significato su: Il Gabriele regista di Mediterraneo Gabriele Salvatores (Napoli, 30 luglio 1950) è un regista e sceneggiatore italiano. Il suo film Mediterraneo ha ricevuto l'Oscar al miglior film in lingua ...

Altre definizioni con gabriele; regista; mediterraneo; gabriele , regista di Puerto Escondido; gabriele ... in famiglia; Il gabriele ex calciatore e dirigente dell'Inter; __ di me, film di gabriele Muccino del 2003; Stone, famoso regista ; Fu regista e interprete di Ricomincio da tre; Il regista greco che ha diretto La confessione; Il Jackson regista de “Il Signore degli Anelli”; Un mare mediterraneo ; Antichi abitatori del mediterraneo ; Grande mollusco mediterraneo ; Ong di ricerca e salvataggio nel mediterraneo ; Cerca nelle Definizioni