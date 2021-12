La definizione e la soluzione di: Un frutto come l uva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BACCA

Curiosità/Significato su: Un frutto come l uva vedi Uva (disambigua). Disambiguazione – "Acino" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Acino (disambigua). L'uva è il frutto della vite ...

