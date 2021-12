La definizione e la soluzione di: E fissato per lavorare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORARIO

Curiosità/Significato su: E fissato per lavorare Voce principale: Cesare Pavese. Lavorare stanca è una raccolta di poesie dello scrittore Cesare Pavese pubblicata nel 1936. Nella prima sezione intitolata ...

Altre definizioni con fissato; lavorare; L obiettivo prefissato ; Sprone d'acciaio fissato in basso sul davanti delle motrici ferroviarie; fissato ... come un ricordo; La malattia del... fissato ; lavorare d'ago e filo; I modi di lavorare ; La arte di lavorare legni pregiati; lavorare faticosamente; Cerca nelle Definizioni