La definizione e la soluzione di: Fetta di carne arrostita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BRACIOLA

Curiosità/Significato su: Fetta di carne arrostita composta da una fetta di pane di segale di color marrone scuro a pasta acida (rugbrød) imburrato. Il condimento è costituito da fette di carne, pesce, salumi ...

Altre definizioni con fetta; carne; arrostita; Infetta le ferite; Persona di affetta ta distinzione; Frutti che si affetta no; E perfetta mente rotonda; Un brodo non di carne ; Fanno carbone di carne ; La carne di pecora; Nella carne e nel latte; arrostita lentamente; Cerca nelle Definizioni