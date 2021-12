La definizione e la soluzione di: Un farmaco del tutto privo di sostanze attive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PLACEBO

Curiosità/Significato su: Un farmaco del tutto privo di sostanze attive deficit di attenzione/iperattività (ADHD); attualmente solo il metilfenidato è disponibile in Italia come farmaco. Mentre altre sostanze sono prive di qualsiasi ...

Altre definizioni con farmaco; tutto; privo; sostanze; attive; Rende inutile un farmaco ; Quella nera è usata in farmaco logia come revulsivo; Lo è un farmaco che irrita la cute; farmaco o rimedio contro la stipsi; tutto l insieme; Uno spettacolo tutto ra seguito da numerosi appassionati; Vede tutto rosa; In tutto c è tre volte; privo delle qualità richieste; privo d ogni forma; privo di difficoltà; privo di gusto nel vestire; sostanze velenose per l organismo; sostanze che inducono risposte immunitarie; sostanze coloranti; Accumulo di sostanze che abbassano il pH sanguigno; Molto cattive ; Cattive reputazioni; Sono pericolose quelle radioattive ; Cattive d'animo, malvagie;