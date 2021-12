La definizione e la soluzione di: Estremamente ridotti, appena sufficienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RISICATI

Curiosità/Significato su: Estremamente ridotti, appena sufficienti

Altre definizioni con estremamente; ridotti; appena; sufficienti; estremamente e inutilmente compiaciute di sé; estremamente stanchi; In modo estremamente grande; estremamente freddo; Un file a cui sono stati ridotti i bit; ridotti a brandelli; Vecchi oggetti malridotti ; Un costume ridotti ssimo; È appena passato; Lo è la pila appena comprata; È fresca se è appena stato passato il pennello; Uno studente... appena iscritto all'università; Più che sufficienti ; sufficienti , adeguati; Esigui nella quantità, molto insufficienti ; Poche, insufficienti ; Cerca nelle Definizioni