La definizione e la soluzione di: Si emette per spegnere la candela.

Soluzione 6 lettere : SOFFIO

Altre definizioni con emette; spegnere; candela; Li emette la cantante lirica; emette raggi prodigiosi; Un corpo celeste che emette radiazioni rapide e frequenti; emette potenti fotoni; Una presa d'acqua utilizzata per spegnere gli incendi; Ci son quelle steariche, profumate, da spegnere ..; Si occupano di spegnere incendi e salvare persone; Apparecchio che eroga acqua per spegnere incendi; Come la candela più comune nelle case; Lo sono anche mole e candela ; Un pasto serale romantico a lume di candela ; Avanzo di candela ; Cerca nelle Definizioni