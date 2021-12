La definizione e la soluzione di: Due fette di zucca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ZU

Curiosità/Significato su: Due fette di zucca Mozzarella in carrozza (nato come "piatto di riciclo", consiste in fette di mozzarella racchiuse dentro due fette di pane in cassetta, le quali sono passate ...

