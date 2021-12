La definizione e la soluzione di: Due eroi greci all assedio di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AIACE

Curiosità/Significato su: Due eroi greci all assedio di Troia di assedio inconclusivo, i Greci, attuando un piano escogitato da Ulisse, abbandonano la spiaggia di fronte a Troia, lasciandovi un enorme cavallo di ...

