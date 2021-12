La definizione e la soluzione di: Dispositivo che stabilizza la temperatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : TERMOREGOLATORE

Curiosità/Significato su: Dispositivo che stabilizza la temperatura in alte percentuali aumenta il tasso di incrudimento; stabilizza l'austenite a bassa temperatura. Alluminio: disossidante; affinante del grano. Silicio ...

Altre definizioni con dispositivo; stabilizza; temperatura; dispositivo che indica i tempi | Giovedì 25 novembre 2021; Un dispositivo con il touch screen; dispositivo che fa funzionare un telecomando; dispositivo a orologeria; Come un atto che tende a destabilizza re; stabilizza tori da auto da corsa; Destabilizza nti sbilanciamenti; Un ingegnoso dispositivo stabilizza tore delle navi; Serve per misurare la temperatura ; Quella del mercurio indica la temperatura ; Discesa della temperatura del corpo umano per esaurimento; Pianta che ha bisogno di una temperatura media; Cerca nelle Definizioni