Diede nome a un anomalia della vista.

Soluzione 6 lettere : DALTON

Altre definizioni con diede; nome; anomalia; della; vista; Ranieri, il mistico che diede vita al movimento dei flagellanti; Famiglia che diede un doge a Venezia; diede nome a un età; Poeta lirico greco che diede nome a una varietà di odi; Un altro nome del faraone Amenofi IV; Altro nome delle calle selvatiche; Altro nome delle cantine sociali; Altro nome di Bacco; anomalia di un male; anomalia caratterizzata da depigmentazione; Una località nel Golfo della Spezia; È all ingresso della chiesa; L operatore della TV; Il Fernando della F.1; I luoghi in cui si è vista la luce; Apre, non vista , le porte; Celato alla vista , occultato; Affetto da un difetto della vista ; Cerca nelle Definizioni