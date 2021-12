La definizione e la soluzione di: Cresce spontanea nei prati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERBA

Curiosità/Significato su: Cresce spontanea nei prati naturalizzata. Habitat: è una pianta che cresce spontanea nei prati, ai bordi delle strade, nei boschi radi e nei fossi; ma anche nei campi e colture, in ambienti ...

Altre definizioni con cresce; spontanea; prati; Si è fermata presto nel cresce re; cresce sino all ultima ora; cresce sopra i 000 metri; cresce nei prati; Insita, spontanea ; Si offrono spontanea mente; Apertura spontanea di una ferita suturata; La spontanea rinuncia fatta per devozione; Si gioca sui prati ; Si prati ca scendendo un fiume con un robusto canotto; Fermaglio per prati che; Una riunione di operatori... prati ci di listini; Cerca nelle Definizioni