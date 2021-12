La definizione e la soluzione di: Così è una faccenda poco pulita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LOSCA

Curiosità/Significato su: Cosi e una faccenda poco pulita delle Aes Sedai. Poco alla volta Siuan ha così dovuto imparare a gestire questa sua nuova situazione e a manipolare le altre sorelle da una posizione di apparente ...

__piccola così , cantava Buscaglione negli Anni 50; così fu detto Fausto Coppi; così mori Giordano Bruno; Era.. così per i latini; Fannullone, sfaccenda to; faccenda imbrogliata; Lo è la faccenda preoccupante; Affaccenda ta in altre faccende; Ha ben poco fegato; poco ... economico; Oggetti minuti e di poco valore; Un pugile... poco pesante; Si fa pulita sgombrando; E' disponibile ad aiutare chiunque a far piazza pulita ; Non ha la coscienza pulita ; Aiuta il giardiniere a fare... piazza pulita