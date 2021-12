La definizione e la soluzione di: Convulsivo come un dolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SPASMODICO

Curiosità/Significato su: Convulsivo come un dolore per il trattamento di crisi convulsive, disordini psichiatrici, dolore neuropatico o altri disturbi può determinare un aumento del rischio di suicidio ...

