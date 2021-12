La definizione e la soluzione di: Il confronto che può essere calzante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PARAGONE

Curiosità/Significato su: Il confronto che puo essere calzante secondo cui il primo conseguirebbe alla violazione di un diritto relativo e il secondo alla violazione di un diritto assoluto, non è calzante per un ordinamento ...

