La definizione e la soluzione di: Comune uccello acquatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANATRA

Curiosità/Significato su: Comune uccello acquatico Il cormorano comune (Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)) è un uccello acquatico della famiglia dei Falacrocoracidi diffuso in tutta l'Eurasia e l'Australasia ...

Altre definizioni con comune; uccello; acquatico; E comune mente usato come sinonimo di fisco; Un ufficio del comune ; comune del Teatino; Predatrice comune nelle acque gelide; uccello estinto di Mauritius; uccello .. per lieti eventi; Un uccello trampoliere dal candido piumaggio; uccello trampoliere... in cantiere; Artropode acquatico che viveva nel Paleozoico; Un animale acquatico ... irritante | Venerdì 26 novembre 2021; Un animale acquatico ... irritante; Mammifero acquatico ; Cerca nelle Definizioni