Città umbra della ceramica.

Soluzione 12 lettere : GUALDO TADINO

Curiosità/Significato su: Citta umbra della ceramica comune italiano di 55 066 abitanti della provincia di Perugia in Umbria; la città si trova al centro della Valle Umbra, attraversata dal fiume Topino. Il ...

Altre definizioni con città; umbra; della; ceramica; città e porto del Kenia; Grande città della Serbia; città della Serbia; La seconda città per abitanti dell Alto Adige; La città umbra di fra Iacopone; Squadra di calcio umbra dalla maglia rosso-verde; C'è quella pluviale, Nera, umbra ..; Una bella cittadina umbra ; lindo: canzone della musica popolare messicana; Un auto della Volkswagen; Elementi della capriata; Ruminante della Maremma; Oggetti di ceramica ; Silicato usato nell'industria della ceramica ; Sono in ceramica in bagno; Una ceramica rivestita di smalto stannifero; Cerca nelle Definizioni