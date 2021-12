La definizione e la soluzione di: La città umbra di Brancaleone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NORCIA

Curiosità/Significato su: La citta umbra di Brancaleone finché nel 1367 la città fu ricondotta sotto lo Stato della Chiesa dal cardinale Albornoz. Nell'anno 1368 Brancaleone Guelfucci sollevò la cittadinanza ed ...

Altre definizioni con città; umbra; brancaleone; La mappa d una città ; La città natale di Fiorello; La città che è spazzata dalla bora; città dell Erzegovina famosa per il ponte; Città umbra della ceramica; La città umbra di fra Iacopone; Squadra di calcio umbra dalla maglia rosso-verde; C'è quella pluviale, Nera, umbra ..; Andata... per brancaleone ; Il malandato gruppo d'armati al seguito di brancaleone ; Andato... per brancaleone ; La città di brancaleone ;