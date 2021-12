La definizione e la soluzione di: Città dell Erzegovina famosa per il ponte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MOSTAR

Curiosità/Significato su: Citta dell Erzegovina famosa per il ponte Mostar è una città di 113.169 abitanti della Bosnia ed Erzegovina, capoluogo del cantone dell'Erzegovina-Narenta all'interno della Federazione di Bosnia ...

Altre definizioni con città; dell; erzegovina; famosa; ponte; città umbra della ceramica; città e porto del Kenia; Grande città della Serbia; città della Serbia; Una località nel Golfo dell a Spezia; Diede nome a un anomalia dell a vista; È all ingresso dell a chiesa; Un grande porto dell Olanda; Centro dell erzegovina ; Importante centro dell' erzegovina ; E' mèta di pellegrinaggi in Bosnia-erzegovina ; Capoluogo dell' erzegovina ; Musicò una famosa Ave Maria; La famosa bambola bionda; È famosa per i bronzi; famosa biblioteca di Parma; Sotto il ponte Vecchio; Il ponte fice d una famosa cappella; Il ponte fice figlio di Lorenzo il Magnifico; Lo presiede il ponte fice; Cerca nelle Definizioni