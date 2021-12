La definizione e la soluzione di: La città che è spazzata dalla bora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIESTE

Curiosità/Significato su: La citta che e spazzata dalla bora generale Luigi Cadorna effermò: La tregua si instaurò con l'arrivo del primo freddo sulle montagne del Carso, spazzato dalla Bora, per il quale le operazioni ...

città dell Erzegovina famosa per il ponte; città umbra della ceramica; città e porto del Kenia; Grande città della Serbia; E spazzata dai monsoni; spazzata via... come una banda di criminali; Pervasi dalla collera; È condannata dalla Chiesa; È staccata dalla terraferma; È temuta anche dalla balena; Coltura fatta in labora torio; bora ... in centro; Tecnici di labora torio; Elabora tore di elevate prestazioni in rete