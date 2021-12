La definizione e la soluzione di: Si chiedono per certi impieghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : REQUISITI

Curiosità/Significato su: Si chiedono per certi impieghi principale per verificare se sono ancora sincronizzati e corretti. Questo è compito che nel web, per esempio, fanno i server proxy: chiedono al server ...

Altre definizioni con chiedono; certi; impieghi; Richiedono la siringa; Si richiedono in banca; Si chiedono per farsi perdonare; Si chiedono sul prestito; Subordinate al verificarsi di certi eventi; certi campanelli emettono sempre la stessa; Fa aumentare la posta in certi giochi di carte | Giovedì 25 novembre 2021; Lo indossa il concerti sta; Compiti, impieghi ; Un sale chimico dai molteplici impieghi ;