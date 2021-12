La definizione e la soluzione di: Le cariche che non si esercitano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ONORARIE

Curiosità/Significato su: Le cariche che non si esercitano violando le leggi, o, infine, in quanto lo esercitano favorendo gli interessi particolaristici a scapito di quelli della comunità. Se, invece, i pochi che esercitano ...

Altre definizioni con cariche; esercitano; L'arma delle cariche a cavallo; I rifiuti delle discariche ; Pericoloso liquido che si forma nelle discariche ; Movimenti sismici tremori per scariche elettriche; Le esercitano molti laureati; Donne che esercitano una funzione di tutela; Lo esercitano professionisti e dilettanti; Si esercitano sui minori; Cerca nelle Definizioni