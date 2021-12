La definizione e la soluzione di: Cantò le gesta di Orlando e di Angelica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARIOSTO

Curiosità/Significato su: Canto le gesta di Orlando e di Angelica Medoro, il giovane saraceno di cui Angelica si è invaghita, ricambiata. Orlando, convinto che Angelica sia innamorata di lui, pensa che Medoro sia un ...

Altre definizioni con cantò; gesta; orlando; angelica; La cantò Eduardo De Crescenzo a Sanremo nel 1981; Daniele Silvestri la cantò a Sanremo 2002; cantò Roma in fiamme; cantò la... furia d'Orlando; Narrò le gesta di d'Artagnan; Nella Grecia antica era un componimento che celebrava le gesta degli dèi e degli eroi; Sire, l'antico autore di gesta Federici I imperatoris in Lombardia; Il primo sacco che compare in quello gesta zionale; Andò sulla Luna per cercare il senno d orlando ; Sovrano africano presente nell'orlando Furioso; Era amata dall'orlando di Ariosto e Boiardo; Il corno d'avorio di orlando ; Lo era l'angelica pucciniana; Le hanno Marco e angelica ; Alcuni credono in quella angelica ; Rendeva angelica invisibile a Orlando; Cerca nelle Definizioni