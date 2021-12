La definizione e la soluzione di: Cantava Strangers in the night. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SINATRA

Curiosità/Significato su: Cantava Strangers in the night vero ingaggio lo ottiene con i The Strangers, e contemporaneamente suona con una band locale, i Dantes. I The Strangers diventano una band di alto livello ...

