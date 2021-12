La definizione e la soluzione di: Il cammello ne ha due, il dromedario nessuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ELLE

Curiosità/Significato su: Il cammello ne ha due, il dromedario nessuna filogeneticamente a nessuna delle due specie attuali, e non vi sono prove per considerare questa specie come un antenato dell'odierno dromedario (Martini e Geraads ...

Lo è il cammello con due gobbe; Ne ha due il cammello ; Assomiglia al cammello ; Il dromedario e il lama; Di nessuna importanza; Il campo di gioco in cui nessuna delle squadre è di casa; La Valle d'Aosta non ne ha nessuna ; Si verificano se nessuna squadra è in vantaggio;