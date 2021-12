La definizione e la soluzione di: Basta una lettera per bloccare Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CATENE

Curiosità/Significato su: Basta una lettera per bloccare Atene del giorno seguente, Castalia indica all'allievo Pegasus la via per il porto di Atene, dal quale il ragazzo raggiungerà Nuova Luxor, ma rifiuta la richiesta ...

Altre definizioni con basta; lettera; bloccare; atene; Al mangione non basta mai; basta a chi si contenta; La mossa che basta ; Quanta... non basta ; La prima e la terza lettera di Urwin; L Ottieri della lettera tura; Tipo di lettera ... che nessuno vorrebbe ricevere; Tetro, in modo lettera rio | Giovedì 25 novembre 2021; Può bloccare il transito; bloccare i polsi con braccialetti; bloccare , impedire; bloccare tramite malta un arto fratturato; Città greca che fu a lungo rivale di atene | Venerdì 26 novembre 2021; Si parla ad atene ; Fu rivale di atene | Giovedì 25 novembre 2021; Il tempio che Pericle fece innalzare in atene