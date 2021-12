La definizione e la soluzione di: Un bacino con l acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IDRICO

Curiosità/Significato su: Un bacino con l acqua Viene chiamato bacino endoreico un bacino idrografico senza emissari. Solitamente, i bacini endoreici si rinvengono all'interno di vaste aree continentali ...

