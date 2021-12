La definizione e la soluzione di: Autorevole, prestigiosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ALTOLOCATA

Curiosità/Significato su: Autorevole, prestigiosa critico letterario e traduttore italiano. Figura autorevole e controversa, è tra le personalità più prestigiose del panorama letterario italiano del Novecento ...

The... autorevole giornale inglese; Insegnamento autorevole ; Un'autorevole rivista scientifica inglese ing; Il fascino esercitato da una persona autorevole ; Una prestigiosa università statunitense; In lizza per rivestire una posizione prestigiosa ; La prestigiosa Stanford University è a__; Danno nome a una prestigiosa Accademia;