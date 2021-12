La definizione e la soluzione di: L aumenta l inquinamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : EFFETTO SERRA

Curiosità/Significato su: L aumenta l inquinamento livelli significativi di inquinamento atmosferico esterno; carotaggi dei ghiacciai in Groenlandia indicano un aumento dell'inquinamento associato alla produzione ...

Altre definizioni con aumenta; inquinamento; Fa aumenta re la posta in certi giochi di carte | Giovedì 25 novembre 2021; aumenta re in altezza; aumenta re; aumenta no se ricevono più bonifici che addebiti; C è quello del traffico se c è troppo inquinamento ; Provvedimenti contro lo inquinamento ; Misura l'inquinamento prodotto dai gas di scarico; Il frutto dell'inquinamento ;