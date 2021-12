La definizione e la soluzione di: Un asola di cordoncino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALAMARO

Curiosità/Significato su: Un asola di cordoncino L'occhiello (o asola) è l'apertura in cui si infila il bottone per ottenere la chiusura di un abito. l'occhiello più semplice è un buco o una fessura ...

