La definizione e la soluzione di: Arrivano in Europa da Africa e Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MIGRANTI

Curiosità/Significato su: Arrivano in Europa da Africa e Asia Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Africa (disambigua). L'Africa è un continente del pianeta Terra, il terzo per superficie (considerando ...

Altre definizioni con arrivano; europa; africa; asia; Se non arrivano , l agricoltura ne soffre; Così arrivano le vincitrici; Quando arrivano , ci aiutano nelle difficoltà; arrivano da altri mondi; Oggi è europa League; Relativi al più alto vulcano attivo d'europa ; Consiglio d’europa ; Il fiume che segna un confine tra europa e Asia; La capitale del Nord africa più vicina alla Sicilia; La grande isola africa na posta di fronte al Mozambico; Antilope africa na di grossa taglia; Ominide fossile dell africa orientale e meridionale; Non mancano a chi ha fantasia | Martedì 30 novembre 2021; Grande porto asia tico; Striato come grossi felini asia tici; Felino asia tico; Cerca nelle Definizioni