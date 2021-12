La definizione e la soluzione di: L aria... nei testi in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AER

Curiosità/Significato su: L aria... nei testi in latino e Anassimene che tutto fosse fatto di aria, o letteralmente di aer che può anche includere nebbia o vapore. Aria più condensata compone oggetti più freddi ...

