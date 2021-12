La definizione e la soluzione di: Arbusti dalle foglie lucide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PITTOSPORI

Curiosità/Significato su: Arbusti dalle foglie lucide grappoli di fiori bianchi ed anche per il denso e lucido fogliame. Concia delle pelli In passato le foglie del corbezzolo, essendo ricche di tannini e arbutoside ...

Altre definizioni con arbusti; dalle; foglie; lucide; arbusti delle Rosacee; Alberi, arbusti , erbe.; Come gli alberi, gli arbusti , i muschi..; arbusti per siepi; Lo sono le documentazioni rese inaccessibili ai media dalle Autorità; Su di essi si esce dalle porte finestre; Il terreno che in Olanda viene prosciugato dalle acque del mare; Si estrae dalle patate; Ha foglie a freccia | Venerdì 26 novembre 2021; Lo è la pianta senza foglie ; Pianta omamentale con le foglie lucide; Vi erescono alberi con foglie ovate e seghettate; Pianta omamentale con le foglie lucide ; Rende lucide le strade; Pianta ornamentale con le foglie lucide ; Come le stoffe lucide e morbidissime; Cerca nelle Definizioni