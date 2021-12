La definizione e la soluzione di: Antilope africana di grossa taglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORICE

Curiosità/Significato su: Antilope africana di grossa taglia un'antilope africana di grossa taglia. È una delle quattro specie note di orice (Oryx). In afrikaans e in inglese viene chiamata gemsbok, a causa di una ...

