La definizione e la soluzione di: L anomala colorazione gialla della pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ITTERO

Curiosità/Significato su: L anomala colorazione gialla della pelle Si definisce ittero la colorazione giallastra della pelle, delle sclere e delle mucose causata dall'eccessivo innalzamento dei livelli di bilirubina nel ...

Altre definizioni con anomala; colorazione; gialla; della; pelle; Una costruzione linguistica con sintassi anomala ; La anomala colorazione gialla della pelle; Quella anomala mette paura; Quella anomala fa paura; Pigmenti determinanti la colorazione della pelle; Un artigiano della colorazione ; La anomala colorazione gialla della pelle; Prefisso usato in ambito scientifico per indicare una colorazione bianca o chiara; Stato con bandiera metà azzurra e metà gialla ; Mammifero con il pelo gialla stro striato di nero; La polverina gialla del fiore; Quella bianca è gialla ; Il mugolare della volpe; Una francese della capitale; L argomento della mail; La punta della lancia; Irritanti per la pelle ; Lo è la crema capace di restituire il grado d umidità naturale della pelle ; pelle per borsette; Le ha la pelle incartapecorita; Cerca nelle Definizioni