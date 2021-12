La definizione e la soluzione di: È all ingresso della chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ACQUASANTIERA

Curiosità/Significato su: e all ingresso della chiesa cattolica di origine devozionale, celebrata anche dal Rito bizantino come Ingresso della Madre di Dio al Tempio, che ricorda la presentazione di Maria al Tempio ...

