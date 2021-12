La definizione e la soluzione di: Aiutava molti studenti a proseguire l università. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PRESALARIO

Curiosità/Significato su: Aiutava molti studenti a proseguire l universita Ul'janov si trasferirono a Kazan' e Vladimir si iscrisse alla facoltà di legge della locale università. Il 4 dicembre 1887 gli studenti di Kazan' tennero un'assemblea ...

