L agricoltura più naturale

Soluzione 3 lettere : BIO

Curiosità/Significato su: L agricoltura piu naturale L'agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che sfrutta la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati; vuole promuovere la biodiversità ...

Altre definizioni con agricoltura; naturale; Se non arrivano, l agricoltura ne soffre; Il Mario Ferrari ministro DC dell'agricoltura ; A volte si dice siano rubate all'agricoltura ; Come il settore dell'agricoltura e della pesca; Lo è la crema capace di restituire il grado d umidità naturale della pelle; Di giorno... è naturale ; Una tragedia naturale ; Oasi naturale a protezione di fauna e flora ittiche; Cerca nelle Definizioni