La definizione e la soluzione di: Violinista che fu grande amico di Haydn. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALOMON

Curiosità/Significato su: Violinista che fu grande amico di Haydn Il padre di Haydn nelle ore di svago si dilettava a cantare accompagnandosi con l'arpa, strumento che aveva imparato a suonare da un amico mugnaio, e ...

