La definizione e la soluzione di: Valico friulano al confine con la Slovenia.

Soluzione 6 lettere : PREDIL

Curiosità/Significato su: Valico friulano al confine con la Slovenia Pontebba, Resia e Resiutta. È l'unico comune che era ed è rimasto di confine con la Slovenia a cavallo della seconda guerra mondiale. Il territorio del comune ...

