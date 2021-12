La definizione e la soluzione di: Una pianta grassa tropicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CACTUS

Curiosità/Significato su: Una pianta grassa tropicale aspettare che la pianta produca in modo naturale un germoglio che andrà poi staccato dalla pianta madre. Affinché la talea di una pianta grassa attechisca è ...

Altre definizioni con pianta; grassa; tropicale; Una pianta acquatica; Una pianta medicinale | Venerdì 26 novembre 2021; Una pianta medicinale | Venerdì 26 novembre 2021; Lo è la pianta senza foglie; _ vera: pianta grassa ; grassa per il poeta; Ingrassa to; Fegato d'anatra o di oca ingrassa te fra; 6 Un distillato tropicale ; Frutto tropicale sormontato da un ciuffo di foglie; Ottimo frutto tropicale ; Una pianta tropicale ; Cerca nelle Definizioni