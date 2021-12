La definizione e la soluzione di: Tipo di ricerca nel settore delle vendite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : ANALISI DI MERCATO

Curiosità/Significato su: Tipo di ricerca nel settore delle vendite o politiche di vendita di altri venditori. Questo tipo di mercato, al pari di quella oligopolista, è stata molto diffusa in passato nel mondo occidentale; ...

