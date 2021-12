La definizione e la soluzione di: Tenersi sospeso in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LIBRARSI

Curiosità/Significato su: Tenersi sospeso in aria appartiene a questo mondo, e che lei usa le droghe per tenersi sveglia, perché non vuole tornare in quel posto buio. Kaia viene raggiunta da Jack, che le ...

Altre definizioni con tenersi; sospeso; aria; Astenersi dal lavoro; Evitare, tenersi lontani; tenersi informato; Dove bisogna stare per mantenersi lontani; Letto sospeso ; Due volte in sospeso ; Si tiene sospeso in acqua; Armadietto sospeso ; Appellativo dato a Maria Vergine; aria ... a Londra | Venerdì 26 novembre 2021; Il cleptomane lo commette involontaria mente; Lo è l aria dove si litiga; Cerca nelle Definizioni