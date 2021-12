La definizione e la soluzione di: In tempi remotissimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : AVANTI CRISTO

Curiosità/Significato su: In tempi remotissimi legato a un certo Bucur. L'area di Bucarest era popolata già da tempi remotissimi. In un'altura sul fiume Dâmbovi?a, l'odierna Radu Voda, infatti, fu ...

