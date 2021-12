La definizione e la soluzione di: Subordinate al verificarsi di certi eventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONDIZIONATE

Curiosità/Significato su: Subordinate al verificarsi di certi eventi tuttavia non ebbe il permesso di uscire fuori dalla nazione. ^ Solo con il verificarsi della seconda guerra mondiale la Grande Guerra fu ribattezzata "prima ...

Altre definizioni con subordinate; verificarsi; certi; eventi; Impedire il verificarsi di evento spesso negativo; Vicine a verificarsi ; Può verificarsi in caso di pressione arteriosa; certi campanelli emettono sempre la stessa; Fa aumentare la posta in certi giochi di carte | Giovedì 25 novembre 2021; Lo indossa il concerti sta; Il manto di certi magistrati; Uccello.. per lieti eventi ; eventi prodigiosi; Storici eventi siciliani; Il corso inesorabile degli eventi ; Cerca nelle Definizioni